Общество

Прокуратура Алматы усиливает борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 16:40 Фото: freepik
По инициативе прокурора Алматы Серика Карипбекова подписан меморандум о сотрудничестве с операторами связи. Об этом 5 января 2026 года проинформировали в прокуратуре южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что совместная работа позволила заблокировать более 6 млн мошеннических звонков, выявить 14 случаев использования SIM-box и 5 колл-центров.

"По 9 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры. Потерпевшие подали 85 исков на сумму 268 млн тенге, из которых 69 удовлетворены судами. Также заблокировано более 100 противоправных интернет-ресурсов".Прокуратура Алматы

Серик Карипбеков подчеркнул, что современные схемы мошенничества требуют объединения усилий государства и бизнеса.

"Меморандум обеспечивает оперативный обмен информацией, эффективную блокировку противоправных каналов связи и реальную защиту прав граждан. Стороны готовы развивать сотрудничество, внедрять новые технологии и усилить работу по предупреждению мошенничества".Прокуратура Алматы

Ранее стало известно, что в Казахстане участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и совершения телефонных звонков от имени eGov.kz. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
