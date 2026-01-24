Депутат призвал определить понятие брака в Конституции

В новой Конституции необходимо усилить понятия семьи и брака, четко закрепив их как ценность, основанную исключительно на союзе мужчины и женщины, равенстве, добровольности и взаимной ответственности.

С таким предложением выступил депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев на первом заседании Комиссии по конституционной реформе.

По словам депутата, Конституция – это не просто совокупность правовых норм и статей. Это документ, отвечающий на главный вопрос: "Кто мы как народ и каким видим будущее нашей страны?". Поэтому обсуждение темы семьи при обновлении Конституции равнозначно разговору о будущем Казахстана.

"Нет казаха, который не знал бы слова великого писателя Мухтара Ауэзова: "Ел боламын десең, бесігіңді түзе". У народа с крепкой колыбелью прочное будущее и сознательное поколение. "Бесікті түзеу" – это историческая ответственность перед будущим. Если мы хотим стать нацией, прежде всего должны уделять особое внимание воспитанию детей, национальному сознанию и духовным основам. В этой связи считаю необходимым укрепить в нашем главном документе – Конституции – такие священные понятия, как семья и брак. Пришло время четко определить роль мужчины и женщины, их ответственность и взаимоотношения", – сказал Елнур Бейсенбаев.

Депутат отметил, что в обществе немало явлений, пропагандирующих ценности, противоречащие традициям, человеческой природе и самой сущности человека. Это не просто проблема, а явление, угрожающее будущему нации.

"Поэтому необходимо четко закрепить в Конституции законные и правовые отношения традиционной семьи, присущие природе Адам ата и Хауа ана, – отношения отца и матери. Это означает сохранение семейных ценностей, верность супругу, достойное воспитание общих детей и бережное отношение к семье как к институту, являющемуся основой государства", – отметил депутат.

Главное, по его словам, ответственность за сохранение семьи и воспитание счастливых детей.

"В действующей Конституции предусмотрены гарантии защиты семьи, матери и ребенка. Однако в ней отсутствует самое важное – четкое определение брака. Между тем сегодня в мире размытость базовых понятий приводит не только к ослаблению института семьи, но и к утрате обществом моральных ориентиров. Международная практика показывает, что государства развиваются по-разному, но большинство из них глубоко осознает стратегическое значение семьи. Во многих странах в конституциях четко определены понятия семьи и брака как союза мужчины и женщины. Даже при различных системах управления семья рассматривается не как второстепенный вопрос, а как фундамент общества", – сказал депутат Мажилиса.

В этой связи предложено закрепить в основном законе норму о том, что брак – это исключительно союз мужчины и женщины, который дает будущее детям и государству.

"Основа любого государства – человек. А нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова – защитниками традиций, человеческой природы и того, что сформировано историей. Поэтому в Конституции Казахстана должны найти отражение нормы, обеспечивающие демографию, преемственность поколений и сохранение национальных традиций", – подчеркнул Елнур Бейсенбаев.

Как отметил спикер, закрепление принципов добровольности и равноправия мужчины и женщины в браке – это не формальность. Это фундаментальный шаг на пути реализации стратегии главы государства по построению справедливого Казахстана.

"Наше общество должно полностью избавиться как от дискриминации, так и от пережитков прошлого. Принцип "закон и порядок" не должен начинаться в залах суда или государственных органах. Он должен начинаться с порога каждого дома. Семья, основанная на равенстве, – единственная прочная опора здорового гражданского общества. Мы строим современное, цивилизованное и прогрессивное государство, не боящееся перемен, потому что оно опирается на свои духовные корни. Вспомним высокий статус женщины Великой степи: вводя эти нормы сегодня, мы возвращаемся к лучшим традициям предков, которые ставили во главу угла уважение к человеку и его достоинству. Создавая правовые гарантии для каждого супруга, мы закладываем прочный фундамент нации, где единство, справедливость и закон являются высшими ценностями", – заявил Елнур Бейсенбаев.