На форуме в Семее руководство области Абай поддержало новую Конституцию

Новая Конституция – глубоко проработанный, качественный документ, направленный на всестороннюю защиту национальных интересов и прав человека, резюмировали по итогу заседания.

В Семее стартовал региональный форум "Қаладан – ауылға". В мероприятии принимают участие аким области Берик Уали, советник премьер-министра Ералы Тугжанов, секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев, вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы, депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов, депутат Сената Парламента Кайрат Тастекеев, заместитель директора Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Кайрат Кошенов, депутаты маслихатов всех уровней, акимы городов и районов, акимы сельских округов и поселков, руководители управлений, главы крупных крестьянских хозяйств, а также представители Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. В форуме принимают участие более 500 человек.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Выступая на открытии форума, глава региона отметил, что проект новой Конституции, реализуемый в рамках политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева, является глубоко проработанным документом, учитывающим лучшие мировые практики и направленным на полную защиту национальных интересов и прав человека.

Фото: пресс-служба акима области Абай

"Сегодняшняя встреча – это площадка не только для обсуждения вопросов сельского хозяйства или местного управления, но и большой форум, определяющий вектор развития страны и взаимную ответственность государства и народа. Как подчеркнул глава государства, обсуждение новой Конституции не было делом одного дня или месяца. Более полугода в обществе велась всесторонняя дискуссия. Была создана Конституционная комиссия в составе 130 человек, в которую вошли квалифицированные юристы, эксперты и представители общественности. Самое главное – решение принимали мы сами, в составе комиссии не было иностранных специалистов. Президент отметил, что с октября прошлого года гражданам была предоставлена возможность открыто вносить свои предложения. Через платформы eGov и eOtinish поступили тысячи предложений, и каждое из них было внимательно рассмотрено. Работа комиссии велась максимально прозрачно, обсуждения транслировались в прямом эфире. Ранее реформы в стране не обсуждались в таком широком формате и с участием всего народа. Это реальное воплощение принципа "государство, слышащее голос народа". Поэтому мы с полным правом можем назвать новую Конституцию по-настоящему народной. Теперь главный вопрос – как закрепленные в Основном законе принципы будут реализованы на практике в сельской местности? Если государство – для человека, то благополучие каждого сельского жителя и развитие каждого хозяйства должны стать нашим главным ориентиром", – отметил Берик Уали.