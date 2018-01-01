Прогноз погоды в городе Акадырь

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:45 Закат: 17:57
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
58%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
68%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
74%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
72%, 713 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:44 Закат: 17:59
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
80%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.1 м/с
81%, 713 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
79%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.9 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:42 Закат: 18:00
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
87%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
85%, 713 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
84%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 42%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:41 Закат: 18:02
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
80%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
72%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
68%, 710 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 32%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:40 Закат: 18:03
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
69%, 709 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
78%, 708 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
59%, 707 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
57%, 704 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:39 Закат: 18:05
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
56%, 702 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
57%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
61%, 701 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
73%, 704 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:37 Закат: 18:07
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
84%, 705 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
87%, 706 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
79%, 707 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
68%, 706 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:36 Закат: 18:08
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
75%, 708 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
84%, 709 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
80%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
71%, 711 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:35 Закат: 18:10
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
68%, 709 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
61%, 708 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
68%, 708 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
63%, 708 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:33 Закат: 18:11
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
75%, 706 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
69%, 706 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
77%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
76%, 706 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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