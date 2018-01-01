|
Вторник 26 января
Восход: 08:45 Закат: 17:57
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
58%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
68%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
74%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
72%, 713 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:44 Закат: 17:59
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
80%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 1.1 м/с
81%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
79%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.9 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:42 Закат: 18:00
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
87%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
85%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
84%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:41 Закат: 18:02
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
80%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
72%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
68%, 710 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:40 Закат: 18:03
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
69%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
78%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
59%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
57%, 704 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:39 Закат: 18:05
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
56%, 702 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
57%, 700 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
61%, 701 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
73%, 704 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:07
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
84%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
87%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
79%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
68%, 706 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:08
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
75%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
84%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
80%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
71%, 711 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:10
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
68%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
61%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
68%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
63%, 708 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:11
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
75%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
69%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
77%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
76%, 706 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?