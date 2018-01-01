|
Вторник 26 января
Восход: 08:39 Закат: 17:53
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
69%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.1 м/с
69%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
74%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
71%, 710 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:38 Закат: 17:55
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
75%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
80%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
81%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.9 м/с
78%, 710 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:37 Закат: 17:56
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
81%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
82%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
83%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
75%, 710 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:36 Закат: 17:58
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
80%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
86%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
77%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
73%, 708 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:34 Закат: 17:59
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
71%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
77%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
60%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 5.9 м/с
57%, 702 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:33 Закат: 18:01
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 6.8 м/с
54%, 700 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
56%, 698 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
64%, 700 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
72%, 701 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:03
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
80%, 702 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
88%, 703 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
87%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
82%, 705 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:31 Закат: 18:04
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
85%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
84%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
78%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
75%, 707 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:29 Закат: 18:06
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
81%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
81%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
82%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
78%, 706 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:28 Закат: 18:07
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
85%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
86%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
85%, 703 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
80%, 702 мм рт. ст.
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