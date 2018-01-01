Прогноз погоды в городе Аксуат

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 98%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 08:03 Закат: 17:12
в 00:00
-22°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 83%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
75%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 74%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
76%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
82%, 726 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:02 Закат: 17:14
в 00:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
74%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
78%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
84%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 44%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:01 Закат: 17:15
в 00:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
69%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.1 м/с
69%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.8 м/с
76%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
65%, 725 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 38%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -17°
Восход: 07:59 Закат: 17:17
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
82%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
91%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
87%, 726 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -17°
Восход: 07:58 Закат: 17:19
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
82%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.5 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.9 м/с
88%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
73%, 723 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 28%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 07:57 Закат: 17:20
в 00:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
81%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.5 м/с
72%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
60%, 719 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 79%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 07:56 Закат: 17:22
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
59%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
47%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
69%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
74%, 720 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:54 Закат: 17:24
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
65%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
66%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
76%, 723 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:53 Закат: 17:25
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
84%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
91%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
93%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
92%, 722 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:51 Закат: 17:27
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
93%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
80%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
86%, 716 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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