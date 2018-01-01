|
Вторник 26 января
Восход: 08:03 Закат: 17:12
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
75%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
76%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-20°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
82%, 726 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:02 Закат: 17:14
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
74%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
78%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
84%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:01 Закат: 17:15
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
69%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
С, 1.1 м/с
69%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 0.8 м/с
76%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
65%, 725 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:59 Закат: 17:17
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
82%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
91%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
87%, 726 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:58 Закат: 17:19
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
82%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 0.9 м/с
88%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
73%, 723 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:57 Закат: 17:20
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
81%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
С, 0.5 м/с
72%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
60%, 719 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:22
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
59%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
47%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
69%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
74%, 720 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:54 Закат: 17:24
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
65%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
66%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
76%, 723 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:53 Закат: 17:25
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
84%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
91%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
93%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
92%, 722 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:51 Закат: 17:27
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
93%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
80%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
86%, 716 мм рт. ст.
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