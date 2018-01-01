Прогноз погоды в городе Актас

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:44 Закат: 17:46
в 00:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 74%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
З, 6.6 м/с
73%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
77%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
77%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 720 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:43 Закат: 17:47
в 00:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 32%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
82%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.9 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:41 Закат: 17:49
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
87%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
84%, 720 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 71%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:40 Закат: 17:51
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
83%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
76%, 719 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:39 Закат: 17:52
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
74%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
73%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
65%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.9 м/с
60%, 712 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:37 Закат: 17:54
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
58%, 710 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
57%, 708 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
55%, 708 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
65%, 709 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:36 Закат: 17:56
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
82%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
83%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
80%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
75%, 713 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:35 Закат: 17:58
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
79%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
82%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.2 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
79%, 717 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:33 Закат: 17:59
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
70%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
78%, 714 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:32 Закат: 18:01
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
76%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 47%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
83%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
85%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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