|
Вторник 26 января
Восход: 08:44 Закат: 17:46
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 6.6 м/с
73%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
77%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
77%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 720 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:43 Закат: 17:47
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
82%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:41 Закат: 17:49
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
87%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
84%, 720 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:40 Закат: 17:51
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
83%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
76%, 719 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:39 Закат: 17:52
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
74%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
73%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
65%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
60%, 712 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:37 Закат: 17:54
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
58%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
57%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
55%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
65%, 709 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:36 Закат: 17:56
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
82%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
83%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
80%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
75%, 713 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:35 Закат: 17:58
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
79%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
82%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
79%, 717 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:33 Закат: 17:59
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
70%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
78%, 714 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:01
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
76%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
83%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
85%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
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