|
Вторник 26 января
Восход: 08:58 Закат: 18:37
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.5 м/с
80%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.3 м/с
66%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
38%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
55%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:57 Закат: 18:39
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
48%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.0 м/с
48%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.7 м/с
35%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.4 м/с
57%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:56 Закат: 18:40
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.2 м/с
60%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.6 м/с
68%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 13.8 м/с
48%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.1 м/с
59%, 755 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:55 Закат: 18:41
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
С, 3.7 м/с
94%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
СЗ, 6.4 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.0 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:54 Закат: 18:43
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 6.8 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 7.7 м/с
98%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
55%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
93%, 760 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:53 Закат: 18:44
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 5.6 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 5.3 м/с
97%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
СВ, 5.0 м/с
61%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:52 Закат: 18:45
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
В, 6.1 м/с
87%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
60%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
88%, 766 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:47
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
81%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
47%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:50 Закат: 18:48
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
12°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
63%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:49 Закат: 18:49
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
56%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 6.3 м/с
85%, 762 мм рт. ст.
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