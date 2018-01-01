Прогноз погоды в городе Актау

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:58 Закат: 18:37
в 05:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.5 м/с
80%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.3 м/с
66%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
38%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
55%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:57 Закат: 18:39
в 05:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
48%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.0 м/с
48%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.7 м/с
35%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.4 м/с
57%, 764 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:56 Закат: 18:40
в 05:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 12.2 м/с
60%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 12.6 м/с
68%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 13.8 м/с
48%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 12.1 м/с
59%, 755 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 79%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:55 Закат: 18:41
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.7 м/с
94%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 6.4 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.0 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.9 мм
  • Среднее значение облачности: 56%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:54 Закат: 18:43
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 6.8 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно: дождь
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.7 мм
Ветер:
СЗ, 7.7 м/с
98%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 24%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
55%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
Ясно
Вероятность осадков 14%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
93%, 760 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 61%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:53 Закат: 18:44
в 05:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.6 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
Частично облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.3 м/с
97%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.0 м/с
61%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 36%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:52 Закат: 18:45
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.1 м/с
87%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
60%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
88%, 766 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 44%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:51 Закат: 18:47
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
81%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
47%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:50 Закат: 18:48
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
12°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
63%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:49 Закат: 18:49
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
56%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.3 м/с
85%, 762 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?