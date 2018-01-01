|
Вторник 26 января
Восход: 08:54 Закат: 17:53
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
94%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
94%, 755 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:53 Закат: 17:55
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
93%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
89%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:52 Закат: 17:56
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
67%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:50 Закат: 17:58
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
65%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
67%, 743 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:49 Закат: 18:00
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
77%, 736 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
73%, 734 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:47 Закат: 18:02
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
87%, 731 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 8.3 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
81%, 737 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:03
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
86%, 743 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
78%, 747 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:45 Закат: 18:05
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 6.3 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:07
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
76%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:09
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
94%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
87%, 748 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
87%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
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