Прогноз погоды в городе Актобе

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:54 Закат: 17:53
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
94%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
94%, 755 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:53 Закат: 17:55
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
93%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
89%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:52 Закат: 17:56
в 05:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
67%, 749 мм рт. ст.
в 23:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:50 Закат: 17:58
в 05:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
65%, 745 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
67%, 743 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 51%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 3.4 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:49 Закат: 18:00
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Снег
Вероятность осадков 27%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 2.5 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
77%, 736 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
73%, 734 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 4.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:47 Закат: 18:02
в 05:00
-7°
Облачно: снег
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
87%, 731 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно: снег
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 2.3 мм
Ветер:
З, 8.3 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
в 17:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
З, 3.7 м/с
81%, 737 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:46 Закат: 18:03
в 05:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.7 м/с
86%, 743 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
78%, 747 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:45 Закат: 18:05
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 47%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.3 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:43 Закат: 18:07
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
76%, 745 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:42 Закат: 18:09
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
94%, 746 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
87%, 748 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
87%, 749 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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