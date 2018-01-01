|
Вторник 26 января
Восход: 08:39 Закат: 17:42
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 8.5 м/с
69%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
76%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 6.7 м/с
76%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
76%, 714 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:37 Закат: 17:43
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
79%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 7.5 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
81%, 713 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:36 Закат: 17:45
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.7 м/с
82%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
88%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
85%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
82%, 714 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:35 Закат: 17:47
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
86%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
85%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
75%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
66%, 712 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:34 Закат: 17:48
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
58%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
61%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
59%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
55%, 706 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:32 Закат: 17:50
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
52%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
49%, 703 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
48%, 702 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
56%, 703 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:31 Закат: 17:52
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.3 м/с
80%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
81%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
73%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
66%, 707 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:29 Закат: 17:53
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
67%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
81%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
77%, 711 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:28 Закат: 17:55
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
76%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
69%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
68%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
74%, 708 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:26 Закат: 17:57
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
73%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
80%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
84%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
79%, 706 мм рт. ст.
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