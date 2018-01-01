|
Вторник 26 января
Восход: 08:52 Закат: 17:54
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
95%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
91%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
94%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:51 Закат: 17:56
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
93%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
85%, 751 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:50 Закат: 17:57
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
85%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
67%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
72%, 746 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:48 Закат: 17:59
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
71%, 744 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
65%, 743 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
65%, 741 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:47 Закат: 18:01
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
74%, 736 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
73%, 731 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
81%, 730 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:46 Закат: 18:02
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
90%, 729 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 8.5 м/с
81%, 731 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
78%, 735 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
89%, 738 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:04
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
87%, 742 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
86%, 744 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:06
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:07
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
91%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:09
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
93%, 744 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 5.1 м/с
91%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
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