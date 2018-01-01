Прогноз погоды в городе Аркалык

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:15 Закат: 18:14
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
85%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:14 Закат: 18:16
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:13 Закат: 18:18
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
87%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 26%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:11 Закат: 18:19
в 00:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 71%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:10 Закат: 18:21
в 00:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
68%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
65%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
64%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
65%, 733 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:09 Закат: 18:23
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
62%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
81%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:07 Закат: 18:25
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
79%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
84%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:06 Закат: 18:26
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:04 Закат: 18:28
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
87%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
84%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:03 Закат: 18:30
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
75%, 741 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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