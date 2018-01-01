|
Вторник 26 января
Восход: 09:15 Закат: 18:14
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
85%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:14 Закат: 18:16
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:13 Закат: 18:18
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
87%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:11 Закат: 18:19
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:10 Закат: 18:21
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
68%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
65%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
64%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
65%, 733 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:09 Закат: 18:23
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
62%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
81%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:07 Закат: 18:25
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
79%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
84%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:26
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:04 Закат: 18:28
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
87%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
84%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:03 Закат: 18:30
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
75%, 741 мм рт. ст.
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