|
Вторник 26 января
Восход: 08:37 Закат: 18:19
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
99%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 3.3 м/с
76%, 728 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:36 Закат: 18:20
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
90%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 3.5 м/с
80%, 727 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:35 Закат: 18:21
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
91%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
97%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 3.3 м/с
73%, 727 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:34 Закат: 18:23
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
88%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
100%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
73%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
68%, 724 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:33 Закат: 18:24
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
86%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
79%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
38%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
27%, 715 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:32 Закат: 18:25
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
37%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
81%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
85%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:31 Закат: 18:27
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
С, 4.1 м/с
100%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
90%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
С, 3.4 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:30 Закат: 18:28
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
96%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
99%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
60%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
65%, 726 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:29 Закат: 18:29
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
88%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
76%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
41%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
С, 4.3 м/с
57%, 725 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:28 Закат: 18:31
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
91%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
33%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
47%, 723 мм рт. ст.
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