|
Вторник 26 января
Восход: 08:08 Закат: 17:12
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
74%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
82%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
72%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
79%, 718 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:07 Закат: 17:14
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
85%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
78%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:06 Закат: 17:15
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
85%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
87%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
70%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
72%, 717 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:05 Закат: 17:17
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
80%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
68%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
77%, 718 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:03 Закат: 17:19
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
80%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
69%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
73%, 715 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:02 Закат: 17:20
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
69%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
54%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
64%, 710 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:22
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
66%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
70%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
58%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
68%, 713 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:24
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
83%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
66%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:25
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
89%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
92%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
82%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
87%, 715 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:27
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
91%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
92%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
81%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
77%, 709 мм рт. ст.
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