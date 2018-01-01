Прогноз погоды в городе Асубулак

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 98%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:08 Закат: 17:12
в 00:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 66%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
74%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Облачно: снег
Вероятность осадков 96%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
82%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 82%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
72%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
79%, 718 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 62%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:07 Закат: 17:14
в 00:00
-21°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
85%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
78%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:06 Закат: 17:15
в 00:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
85%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
87%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
70%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
72%, 717 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:05 Закат: 17:17
в 00:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
80%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
68%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
77%, 718 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:03 Закат: 17:19
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
80%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
69%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
73%, 715 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 36%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:02 Закат: 17:20
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
69%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
54%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
64%, 710 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:01 Закат: 17:22
в 00:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
66%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
70%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
58%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
68%, 713 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:59 Закат: 17:24
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
83%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
66%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 58%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:58 Закат: 17:25
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
89%, 715 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
92%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
82%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
87%, 715 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 46%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:56 Закат: 17:27
в 00:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
91%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
92%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
81%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
77%, 709 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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