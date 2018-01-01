Прогноз погоды в городе Асыката

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:35
в 00:00
-2°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
94%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
98%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
78%, 748 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:37
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
94%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.5 м/с
72%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:41 Закат: 18:38
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.1 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:39
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
94%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
58%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
62%, 743 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 70%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:39 Закат: 18:40
в 00:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
22%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
27%, 737 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:38 Закат: 18:41
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
23%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
67%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
71%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 605 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:37 Закат: 18:43
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.0 м/с
100%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
93%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 607 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:36 Закат: 18:44
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
100%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 609 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:35 Закат: 18:45
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
89%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
67%, 747 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 612 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 9%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:34 Закат: 18:46
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
84%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
91%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
74%, 746 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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