|
Вторник 26 января
Восход: 08:51 Закат: 18:01
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
70%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
76%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
76%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
71%, 733 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:50 Закат: 18:02
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
82%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
84%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
76%, 733 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:49 Закат: 18:04
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
87%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
89%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
74%, 733 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:47 Закат: 18:05
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
84%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
84%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
77%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
69%, 730 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:46 Закат: 18:07
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
70%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
70%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
63%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 6.0 м/с
58%, 722 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:45 Закат: 18:09
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
60%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
60%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
59%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
76%, 722 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:10
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
87%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
89%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
83%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
75%, 725 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:12
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
86%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
85%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
78%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
72%, 729 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:14
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
82%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
73%, 727 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:15
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
83%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
83%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
79%, 725 мм рт. ст.
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