Прогноз погоды в городе Атбасар

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 527 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:15 Закат: 18:03
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
89%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.7 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
92%, 748 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 531 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:14 Закат: 18:05
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.3 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.6 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 534 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:12 Закат: 18:07
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
91%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
94%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 76%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 09:11 Закат: 18:08
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
94%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
91%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 09:09 Закат: 18:10
в 00:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
75%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.2 м/с
70%, 740 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:08 Закат: 18:12
в 00:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
70%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
72%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 7.3 м/с
86%, 734 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:06 Закат: 18:14
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 9.7 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 8.9 м/с
83%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 8.9 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.2 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:05 Закат: 18:16
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.0 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
86%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
84%, 743 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:03 Закат: 18:17
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
87%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
94%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.9 м/с
87%, 739 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:02 Закат: 18:19
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 8.6 м/с
85%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 7.1 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 7.5 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
75%, 746 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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