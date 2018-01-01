|
Вторник 26 января
Восход: 09:15 Закат: 18:03
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
89%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.7 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
92%, 748 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:14 Закат: 18:05
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.6 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:12 Закат: 18:07
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
91%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
94%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:11 Закат: 18:08
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
94%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
91%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:09 Закат: 18:10
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
75%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 5.2 м/с
70%, 740 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:08 Закат: 18:12
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
70%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
72%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 7.3 м/с
86%, 734 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:14
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 9.7 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 8.9 м/с
83%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 8.9 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.2 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:05 Закат: 18:16
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.0 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
86%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
84%, 743 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:03 Закат: 18:17
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
87%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
94%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.9 м/с
87%, 739 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:02 Закат: 18:19
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
З, 8.6 м/с
85%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 7.1 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 7.5 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
75%, 746 мм рт. ст.
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