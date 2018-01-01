|
Вторник 26 января
Восход: 09:05 Закат: 18:25
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
80%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
53%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
49%, 772 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
56%, 772 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:04 Закат: 18:26
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
57%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
55%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
52%, 770 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
59%, 768 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:03 Закат: 18:28
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
70%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
60%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.3 м/с
55%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
53%, 758 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:02 Закат: 18:29
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
63%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
70%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
84%, 755 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:01 Закат: 18:31
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
91%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
85%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.6 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:59 Закат: 18:32
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
100%, 765 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:34
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
97%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
76%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
92%, 767 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:57 Закат: 18:35
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
96%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
91%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
77%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
90%, 767 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:37
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
94%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
86%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
74%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:38
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
98%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
В, 5.7 м/с
90%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
79%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 5.4 м/с
86%, 764 мм рт. ст.
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