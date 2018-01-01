|
Вторник 26 января
Восход: 08:14 Закат: 17:28
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
99%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
77%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
82%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
81%, 716 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:12 Закат: 17:29
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
96%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
83%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
94%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
81%, 715 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:11 Закат: 17:31
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
79%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
85%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
84%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
80%, 714 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:10 Закат: 17:32
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
81%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
86%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
99%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:09 Закат: 17:34
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
84%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
94%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
66%, 710 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:08 Закат: 17:36
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
68%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 6.4 м/с
66%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
82%, 706 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
69%, 706 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:06 Закат: 17:37
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
89%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
89%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
94%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
96%, 710 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:05 Закат: 17:39
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
100%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
98%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
96%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
95%, 715 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:40
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
100%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
98%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
93%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
91%, 714 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:02 Закат: 17:42
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
100%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
90%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
85%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
93%, 709 мм рт. ст.
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