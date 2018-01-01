|
Вторник 26 января
Восход: 08:21 Закат: 17:54
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
82%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-23°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
77%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
68%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
60%, 741 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:20 Закат: 17:55
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
60%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
62%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:19 Закат: 17:56
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
86%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
82%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
69%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
64%, 739 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:18 Закат: 17:58
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
82%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
72%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
66%, 740 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:17 Закат: 17:59
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
62%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
61%, 729 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:16 Закат: 18:01
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
88%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
54%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
72%, 732 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:15 Закат: 18:02
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
69%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
73%, 735 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:14 Закат: 18:03
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
88%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:12 Закат: 18:05
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
95%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
90%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
66%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
84%, 736 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:11 Закат: 18:06
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
95%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
68%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.9 м/с
85%, 735 мм рт. ст.
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