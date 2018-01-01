Прогноз погоды в городе Баканас

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:21 Закат: 17:54
в 00:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
82%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
77%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
68%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
60%, 741 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:20 Закат: 17:55
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
60%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
62%, 740 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:19 Закат: 17:56
в 00:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
86%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
82%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
69%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
64%, 739 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 21%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:18 Закат: 17:58
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
82%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
72%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
66%, 740 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:17 Закат: 17:59
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
62%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
61%, 729 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:16 Закат: 18:01
в 00:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
88%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
54%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
72%, 732 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:15 Закат: 18:02
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
69%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
73%, 735 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:14 Закат: 18:03
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
88%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:12 Закат: 18:05
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
95%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
90%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
66%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
84%, 736 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:11 Закат: 18:06
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
95%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
68%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.9 м/с
85%, 735 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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