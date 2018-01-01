|
Вторник 26 января
Восход: 09:16 Закат: 17:59
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
94%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
99%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
98%, 741 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:15 Закат: 18:00
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
99%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
96%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
100%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
95%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:13 Закат: 18:02
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
99%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
95%, 741 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:12 Закат: 18:04
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
100%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
97%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
98%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
93%, 740 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:10 Закат: 18:06
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
92%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
93%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
71%, 734 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:09 Закат: 18:08
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
72%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
69%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
90%, 726 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:07 Закат: 18:10
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
90%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
92%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
91%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:12
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
93%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
92%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
93%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
92%, 735 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:04 Закат: 18:14
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
95%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
96%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
93%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:02 Закат: 18:15
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
95%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.2 м/с
82%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.2 м/с
81%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
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