Прогноз погоды в городе Балыкши

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:05 Закат: 18:25
в 05:00
-3°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
81%, 772 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
54%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
50%, 772 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
57%, 772 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 4%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:04 Закат: 18:26
в 05:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
59%, 772 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
56%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
53%, 770 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
60%, 768 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:03 Закат: 18:28
в 05:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
70%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
61%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.4 м/с
55%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
54%, 758 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:02 Закат: 18:29
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
64%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 13%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
85%, 755 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:00 Закат: 18:31
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
85%, 754 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.4 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.7 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 53%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:59 Закат: 18:32
в 05:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
100%, 765 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:58 Закат: 18:34
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
98%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
77%, 767 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
93%, 767 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:57 Закат: 18:36
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
96%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
92%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
81%, 767 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
91%, 767 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:55 Закат: 18:37
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
94%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
88%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
99%, 766 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:54 Закат: 18:39
в 05:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.9 м/с
98%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.8 м/с
90%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
86%, 764 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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