|
Вторник 26 января
Восход: 08:21 Закат: 17:34
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
З, 0.9 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
82%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
79%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
77%, 716 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:20 Закат: 17:36
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
94%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
88%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
80%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
80%, 716 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:19 Закат: 17:37
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
92%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
90%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
89%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
84%, 715 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:18 Закат: 17:39
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
94%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
87%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
92%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
85%, 716 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:17 Закат: 17:40
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
90%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
77%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
71%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
56%, 709 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:15 Закат: 17:42
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 6.1 м/с
54%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
52%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
64%, 706 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
69%, 707 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:14 Закат: 17:44
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
90%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
86%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
81%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
82%, 711 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:13 Закат: 17:45
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
96%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
91%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
89%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
84%, 715 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:11 Закат: 17:47
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
98%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
95%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
85%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
84%, 713 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:10 Закат: 17:48
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
99%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
95%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
89%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
89%, 709 мм рт. ст.
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