Прогноз погоды в городе Баршатас

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 70%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:21 Закат: 17:34
в 00:00
-21°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.9 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 48%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
82%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Частично облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
79%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 44%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
77%, 716 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:20 Закат: 17:36
в 00:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
94%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
88%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.4 м/с
80%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
80%, 716 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:19 Закат: 17:37
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
92%, 715 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
90%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
89%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
84%, 715 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:18 Закат: 17:39
в 00:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
94%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
87%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
92%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
85%, 716 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:17 Закат: 17:40
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
90%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
77%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
71%, 712 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
56%, 709 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:15 Закат: 17:42
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.1 м/с
54%, 706 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
52%, 704 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
64%, 706 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
69%, 707 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:14 Закат: 17:44
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
90%, 709 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
86%, 709 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
81%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
82%, 711 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:13 Закат: 17:45
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
96%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
91%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
89%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
84%, 715 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:11 Закат: 17:47
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
98%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
95%, 713 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
85%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
84%, 713 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:10 Закат: 17:48
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
99%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
95%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
89%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
89%, 709 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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