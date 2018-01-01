|
Вторник 26 января
Восход: 09:04 Закат: 18:39
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
62%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
60%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
37%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
41%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:03 Закат: 18:40
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
37%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
35%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
27%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.6 м/с
40%, 762 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:02 Закат: 18:41
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.8 м/с
45%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.6 м/с
49%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.5 м/с
40%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.2 м/с
52%, 753 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:01 Закат: 18:43
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
С, 4.5 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
71%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:00 Закат: 18:44
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.7 м/с
75%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
50%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
71%, 760 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:59 Закат: 18:46
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
71%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
В, 3.7 м/с
70%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
46%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
60%, 764 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:47
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
65%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
50%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:57 Закат: 18:48
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
66%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
61%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
44%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
60%, 765 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:50
|
в 05:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
63%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
68%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:51
|
в 05:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
66%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
51%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
С, 6.3 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
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