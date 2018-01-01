Прогноз погоды в городе Баянаул

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:42 Закат: 17:37
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно: слабый снег
Вероятность осадков 71%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
З, 6.0 м/с
73%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
75%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
72%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
79%, 731 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:41 Закат: 17:39
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.0 м/с
81%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.9 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 6.3 м/с
75%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:39 Закат: 17:41
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
81%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
83%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.8 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
83%, 732 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 65%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:38 Закат: 17:42
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
82%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.2 м/с
79%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
71%, 731 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 23%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:37 Закат: 17:44
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
69%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
72%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
62%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
63%, 726 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:35 Закат: 17:46
в 00:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
57%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
65%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
56%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
60%, 721 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:34 Закат: 17:48
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
78%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
81%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
77%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
75%, 725 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:32 Закат: 17:49
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.2 м/с
71%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
77%, 728 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:31 Закат: 17:51
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
77%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
75%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.9 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
80%, 725 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:29 Закат: 17:53
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
77%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
74%, 726 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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