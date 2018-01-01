|
Вторник 26 января
Восход: 08:42 Закат: 17:37
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
73%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
75%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
72%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
79%, 731 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:41 Закат: 17:39
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
81%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
75%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:39 Закат: 17:41
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
81%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
83%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
83%, 732 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:38 Закат: 17:42
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
82%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.2 м/с
79%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
71%, 731 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:37 Закат: 17:44
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
69%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
72%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
62%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
63%, 726 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:35 Закат: 17:46
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
57%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
65%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
56%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
60%, 721 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:34 Закат: 17:48
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
78%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
81%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
77%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
75%, 725 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:32 Закат: 17:49
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
71%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
77%, 728 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:31 Закат: 17:51
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
77%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
75%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
80%, 725 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:29 Закат: 17:53
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
77%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
74%, 726 мм рт. ст.
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