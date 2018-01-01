|
Вторник 26 января
Восход: 08:04 Закат: 17:36
|
в 05:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
80%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:03 Закат: 17:38
|
в 05:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 4.3 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:02 Закат: 17:39
|
в 05:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
73%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
77%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:01 Закат: 17:41
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
79%, 753 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:00 Закат: 17:42
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
82%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
84%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:58 Закат: 17:43
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
99%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
99%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
98%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
98%, 754 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:57 Закат: 17:45
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
100%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
99%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
70%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
94%, 759 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:46
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
100%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
89%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:55 Закат: 17:48
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
96%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
95%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:54 Закат: 17:49
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
100%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
98%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
91%, 755 мм рт. ст.
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