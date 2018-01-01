|
Вторник 26 января
Восход: 08:59 Закат: 17:41
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:57 Закат: 17:43
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:56 Закат: 17:45
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:54 Закат: 17:47
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.6 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:53 Закат: 17:49
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
76%, 754 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:51 Закат: 17:51
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
73%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 5.9 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
69%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:50 Закат: 17:52
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
81%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:48 Закат: 17:54
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
79%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
76%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
76%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:47 Закат: 17:56
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
81%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
89%, 748 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:45 Закат: 17:58
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
82%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.3 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
68%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
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