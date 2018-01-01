Прогноз погоды в городе Биикжал

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 17%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:53 Закат: 18:14
в 05:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
71%, 775 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
60%, 775 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
69%, 774 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
85%, 774 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 5%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:52 Закат: 18:16
в 05:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
85%, 774 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
60%, 773 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.8 м/с
45%, 772 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
57%, 770 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 34%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:51 Закат: 18:17
в 05:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
67%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
64%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
46%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.6 м/с
48%, 763 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:50 Закат: 18:19
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.4 м/с
44%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.1 м/с
45%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
50%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
54%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 4.2 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:48 Закат: 18:20
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
80%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно: снег
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.4 мм
Ветер:
З, 6.1 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Частично облачно: слабый снег
Вероятность осадков 18%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 2.7 мм
Ветер:
З, 6.8 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:47 Закат: 18:22
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.2 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:46 Закат: 18:23
в 05:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.5 м/с
98%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
95%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
63%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
83%, 768 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:45 Закат: 18:25
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
87%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
82%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
75%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
93%, 768 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:43 Закат: 18:26
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
90%, 767 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
84%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
92%, 766 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:28
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
95%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
88%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.1 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.8 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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