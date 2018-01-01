|
Вторник 26 января
Восход: 08:53 Закат: 18:14
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
71%, 775 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
60%, 775 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
69%, 774 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
85%, 774 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:52 Закат: 18:16
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
85%, 774 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
60%, 773 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 5.8 м/с
45%, 772 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
57%, 770 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:51 Закат: 18:17
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
67%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
64%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
46%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.6 м/с
48%, 763 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:50 Закат: 18:19
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.4 м/с
44%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.1 м/с
45%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
50%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
54%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:48 Закат: 18:20
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
80%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 6.1 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 6.8 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:47 Закат: 18:22
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 3.2 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:23
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
98%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
95%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
63%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
83%, 768 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:45 Закат: 18:25
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
87%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
82%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
75%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
93%, 768 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:26
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
90%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
84%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
92%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:28
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
95%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
88%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
В, 6.1 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
В, 6.8 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
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