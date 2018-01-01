Прогноз погоды в городе Бишкуль

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 503 мин.
  • Вероятность осадков: 58%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:24 Закат: 17:48
в 00:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 82%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 6.3 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 507 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:23 Закат: 17:50
в 00:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.3 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.2 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 510 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:21 Закат: 17:52
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
88%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.8 м/с
89%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 8.1 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 514 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:19 Закат: 17:54
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 518 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:18 Закат: 17:56
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
86%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 522 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 09:16 Закат: 17:58
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
67%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
69%, 750 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 525 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:14 Закат: 18:00
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:12 Закат: 18:02
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 47%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:11 Закат: 18:04
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
89%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
90%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:09 Закат: 18:06
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
82%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.5 м/с
74%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 7.9 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
70%, 762 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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