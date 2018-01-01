|
Вторник 26 января
Восход: 09:24 Закат: 17:48
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:23 Закат: 17:50
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:21 Закат: 17:52
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
88%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.8 м/с
89%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 8.1 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:19 Закат: 17:54
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:18 Закат: 17:56
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
86%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:16 Закат: 17:58
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
67%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
69%, 750 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:00
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:02
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:11 Закат: 18:04
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
89%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
90%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:09 Закат: 18:06
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
82%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
74%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 7.9 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
70%, 762 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?