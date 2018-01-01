Прогноз погоды в городе Большенарымское

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 58%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.4 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -26°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 08:01 Закат: 17:07
в 00:00
-25°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
72%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 90%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
С, 0.5 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 77%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
70%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
71%, 739 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -17°
Восход: 08:00 Закат: 17:09
в 00:00
-23°
Частично облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
72%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 0.7 м/с
80%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-21°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
72%, 741 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 07:59 Закат: 17:11
в 00:00
-22°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.5 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
63%, 739 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 36%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 07:58 Закат: 17:12
в 00:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
64%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.3 м/с
64%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.7 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 07:56 Закат: 17:14
в 00:00
-23°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
71%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-24°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
66%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.8 м/с
65%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-22°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
50%, 735 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 19%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -26°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -17°
Восход: 07:55 Закат: 17:16
в 00:00
-23°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
61%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-25°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.2 м/с
58%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.6 м/с
63%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-23°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -25°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -17°
Восход: 07:54 Закат: 17:17
в 00:00
-25°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
53%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-24°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
50%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.6 м/с
49%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
37%, 733 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 07:52 Закат: 17:19
в 00:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
51%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
55%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
60%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 07:51 Закат: 17:21
в 00:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.1 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 47%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -25°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:49 Закат: 17:22
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 50%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 0.5 м/с
93%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
94%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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