|
Вторник 26 января
Восход: 08:01 Закат: 17:07
|
в 00:00
-25°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
72%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-23°
|
|
Ветер:
С, 0.5 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-21°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
70%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-20°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
71%, 739 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:00 Закат: 17:09
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
72%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 0.7 м/с
80%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-21°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
72%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 07:59 Закат: 17:11
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 0.5 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-20°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
63%, 739 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:58 Закат: 17:12
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
64%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
С, 0.3 м/с
64%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 0.7 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-20°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:56 Закат: 17:14
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
71%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
66%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 0.8 м/с
65%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-22°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
50%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:55 Закат: 17:16
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
61%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-25°
|
|
Ветер:
С, 0.2 м/с
58%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-21°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
63%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-23°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:54 Закат: 17:17
|
в 00:00
-25°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
53%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
50%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
49%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
37%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:52 Закат: 17:19
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
51%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
55%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
60%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:51 Закат: 17:21
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 1.1 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:49 Закат: 17:22
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 0.5 м/с
93%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
94%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?