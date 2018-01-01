|
Вторник 26 января
Восход: 08:12 Закат: 17:19
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
72%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
78%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
80%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
79%, 718 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:11 Закат: 17:21
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
80%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
82%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 8.2 м/с
82%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
76%, 718 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:10 Закат: 17:23
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
79%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 7.1 м/с
80%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
81%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
71%, 717 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:09 Закат: 17:24
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
68%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
79%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
74%, 717 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:07 Закат: 17:26
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
81%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
86%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
75%, 713 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:06 Закат: 17:28
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
75%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
82%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
78%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
68%, 709 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:05 Закат: 17:29
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
72%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
75%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
85%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
77%, 712 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:31
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
81%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
84%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
86%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
84%, 715 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:02 Закат: 17:32
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
88%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
84%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
82%, 713 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:00 Закат: 17:34
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
82%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
85%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
86%, 709 мм рт. ст.
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