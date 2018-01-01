Прогноз погоды в городе Буке

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 90%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.8 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:12 Закат: 17:19
в 00:00
-20°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 70%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
72%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Облачно: снег
Вероятность осадков 91%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
78%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
80%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
79%, 718 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:11 Закат: 17:21
в 00:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
80%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
82%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 8.2 м/с
82%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
76%, 718 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 43%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:10 Закат: 17:23
в 00:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
79%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.1 м/с
80%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
81%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
71%, 717 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 43%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:09 Закат: 17:24
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
68%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
79%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
74%, 717 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 11%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:07 Закат: 17:26
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
81%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
86%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
75%, 713 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 38%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:06 Закат: 17:28
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
75%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
82%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
78%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
68%, 709 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:05 Закат: 17:29
в 00:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
72%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
75%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
85%, 712 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
77%, 712 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:03 Закат: 17:31
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
81%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
84%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
86%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
84%, 715 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 52%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:02 Закат: 17:32
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 715 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
88%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
84%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
82%, 713 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:00 Закат: 17:34
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
82%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
85%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
86%, 709 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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