Прогноз погоды в городе Бурлин

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 530 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:16 Закат: 18:07
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
88%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
78%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
77%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
88%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 49%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:15 Закат: 18:09
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
90%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
86%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
83%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
84%, 766 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 55%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:13 Закат: 18:11
в 05:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
81%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
75%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
73%, 760 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 58%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:12 Закат: 18:12
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
70%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 33%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.7 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.9 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:11 Закат: 18:14
в 05:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно: снег
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.2 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
90%, 750 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.2 мм
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
95%, 748 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:09 Закат: 18:16
в 05:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
СЗ, 6.3 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СЗ, 6.5 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 57%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:08 Закат: 18:18
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
93%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
94%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 7.5 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 65%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 7.3 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:06 Закат: 18:19
в 05:00
-1°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 59%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.2 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.9 м/с
95%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
92%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
91%, 760 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:05 Закат: 18:21
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
91%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.0 м/с
96%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
97%, 763 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:03 Закат: 18:23
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.5 м/с
94%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
94%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
97%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
71%, 761 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?