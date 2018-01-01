Прогноз погоды в городе Чаган

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 60%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:27 Закат: 17:24
в 00:00
-15°
Облачно: снег
Вероятность осадков 98%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 78%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:26 Закат: 17:25
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
77%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 1.6 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:25 Закат: 17:27
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
83%, 761 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:23 Закат: 17:29
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
77%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 23%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:22 Закат: 17:31
в 00:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
63%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 52%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:20 Закат: 17:32
в 00:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
68%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
69%, 752 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:19 Закат: 17:34
в 00:00
-16°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
68%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
69%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
64%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
74%, 753 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:18 Закат: 17:36
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
82%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
63%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
73%, 759 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:16 Закат: 17:38
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
89%, 757 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:15 Закат: 17:39
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
89%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.7 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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