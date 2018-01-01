|
Вторник 26 января
Восход: 09:18 Закат: 18:18
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
88%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
75%, 771 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
73%, 770 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
79%, 770 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:17 Закат: 18:19
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
74%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
79%, 767 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:15 Закат: 18:21
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
76%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
75%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:14 Закат: 18:23
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
92%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:13 Закат: 18:24
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
93%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
97%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
98%, 759 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:11 Закат: 18:26
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:10 Закат: 18:28
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 6.9 м/с
78%, 762 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:08 Закат: 18:30
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
85%, 762 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
91%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
93%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:07 Закат: 18:31
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 4.3 м/с
94%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 4.6 м/с
73%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
С, 4.3 м/с
79%, 770 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
87%, 772 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:05 Закат: 18:33
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
82%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
72%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
76%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
88%, 771 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?