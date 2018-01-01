|
Вторник 26 января
Восход: 08:16 Закат: 17:20
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:15 Закат: 17:22
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:14 Закат: 17:23
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
87%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:13 Закат: 17:25
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:11 Закат: 17:27
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
92%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:10 Закат: 17:28
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
82%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
82%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
71%, 739 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:09 Закат: 17:30
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
73%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
72%, 739 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:07 Закат: 17:32
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
73%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
88%, 744 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:06 Закат: 17:33
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
92%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
88%, 744 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:35
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
95%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
96%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
94%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
96%, 744 мм рт. ст.
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