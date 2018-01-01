Прогноз погоды в городе Чарск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 88%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.8 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:16 Закат: 17:20
в 00:00
-17°
Облачно: снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно: снег
Вероятность осадков 91%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 76%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:15 Закат: 17:22
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 72%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:14 Закат: 17:23
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно: снег
Вероятность осадков 84%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
87%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:13 Закат: 17:25
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:11 Закат: 17:27
в 00:00
-15°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
92%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:10 Закат: 17:28
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
82%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
82%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
71%, 739 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:09 Закат: 17:30
в 00:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
73%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
72%, 739 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:07 Закат: 17:32
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
73%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
88%, 744 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 55%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:06 Закат: 17:33
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
92%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
88%, 744 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:04 Закат: 17:35
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
95%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
96%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
94%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
96%, 744 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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