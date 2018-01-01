Прогноз погоды в городе Чингирлау

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 63%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:09 Закат: 18:03
в 05:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
84%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:08 Закат: 18:04
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
86%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:07 Закат: 18:06
в 05:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
73%, 754 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 77%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:05 Закат: 18:08
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
72%, 752 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
74%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:04 Закат: 18:10
в 05:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
86%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
86%, 749 мм рт. ст.
в 23:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
93%, 750 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:03 Закат: 18:11
в 05:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
92%, 751 мм рт. ст.
в 11:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
92%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
85%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 11%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:01 Закат: 18:13
в 05:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
92%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:00 Закат: 18:15
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:58 Закат: 18:17
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
94%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.6 м/с
90%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.2 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:57 Закат: 18:19
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.9 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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