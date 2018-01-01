|
Вторник 26 января
Восход: 09:09 Закат: 18:03
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
84%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:08 Закат: 18:04
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
86%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:07 Закат: 18:06
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
73%, 754 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:05 Закат: 18:08
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
72%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
74%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:04 Закат: 18:10
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
86%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
86%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
93%, 750 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:03 Закат: 18:11
|
в 05:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
92%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
92%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
85%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:01 Закат: 18:13
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
92%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:00 Закат: 18:15
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:17
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
94%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 4.6 м/с
90%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 4.2 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:57 Закат: 18:19
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
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