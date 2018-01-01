Прогноз погоды в городе Державинск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:21 Закат: 18:14
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
85%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
91%, 755 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
87%, 755 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:19 Закат: 18:16
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
87%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
87%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:18 Закат: 18:17
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
87%, 755 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 26%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:17 Закат: 18:19
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
89%, 754 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
85%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
81%, 753 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.1 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:15 Закат: 18:21
в 00:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
72%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.1 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.4 м/с
70%, 743 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:14 Закат: 18:23
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
69%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
69%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 10%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:12 Закат: 18:24
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:11 Закат: 18:26
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:09 Закат: 18:28
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
86%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:08 Закат: 18:30
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.4 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.2 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
78%, 752 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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