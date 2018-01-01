|
Вторник 26 января
Восход: 09:02 Закат: 18:19
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
75%, 774 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
59%, 774 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
65%, 773 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
84%, 773 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:01 Закат: 18:21
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
83%, 773 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
69%, 773 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
71%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
65%, 770 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:00 Закат: 18:22
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
72%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
65%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.4 м/с
57%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.3 м/с
52%, 761 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:59 Закат: 18:24
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.7 м/с
50%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
56%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
68%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
72%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:57 Закат: 18:25
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
75%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
75%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
76%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:56 Закат: 18:27
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
99%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
78%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
96%, 765 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:28
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
100%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
82%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
84%, 767 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:30
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
96%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
90%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
91%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
94%, 767 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:52 Закат: 18:31
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
97%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
92%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
77%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
89%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:33
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
В, 5.7 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
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