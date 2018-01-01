Прогноз погоды в городе Доссор

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:02 Закат: 18:19
в 05:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
75%, 774 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
59%, 774 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
65%, 773 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
84%, 773 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:01 Закат: 18:21
в 05:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
83%, 773 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
69%, 773 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
71%, 771 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
65%, 770 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 61%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:00 Закат: 18:22
в 05:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
72%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
65%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.4 м/с
57%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.3 м/с
52%, 761 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:59 Закат: 18:24
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.7 м/с
50%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 22%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
56%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
68%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 4.7 м/с
72%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:57 Закат: 18:25
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
75%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
75%, 753 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
76%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:56 Закат: 18:27
в 05:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
99%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 14%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.4 м/с
78%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
96%, 765 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:55 Закат: 18:28
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
100%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
82%, 767 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
84%, 767 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:54 Закат: 18:30
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
96%, 767 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
90%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
91%, 767 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
94%, 767 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:52 Закат: 18:31
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
97%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
92%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
77%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
89%, 766 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:51 Закат: 18:33
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.7 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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