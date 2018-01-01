|
Вторник 26 января
Восход: 07:57 Закат: 17:28
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
97%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
51%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
49%, 737 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 07:56 Закат: 17:29
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
65%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 07:55 Закат: 17:30
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
71%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
84%, 738 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:54 Закат: 17:32
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
70%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:53 Закат: 17:33
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
98%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:52 Закат: 17:35
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
82%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
70%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
75%, 733 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:51 Закат: 17:36
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
69%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
65%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
69%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
80%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:50 Закат: 17:38
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
73%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
51%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
68%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:49 Закат: 17:39
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
96%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
80%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
66%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
83%, 734 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:47 Закат: 17:40
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
75%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
93%, 733 мм рт. ст.
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