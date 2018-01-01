|
Вторник 26 января
Восход: 08:45 Закат: 17:54
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
73%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
68%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
84%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:44 Закат: 17:56
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
73%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
76%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:43 Закат: 17:57
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
80%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
67%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
66%, 746 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:42 Закат: 17:59
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
67%, 744 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
54%, 744 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
51%, 742 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
64%, 740 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:41 Закат: 18:01
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
63%, 738 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
66%, 737 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
63%, 737 мм рт. ст.
|
в 23:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:39 Закат: 18:02
|
в 05:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 4.1 м/с
75%, 740 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
71%, 742 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:04
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
74%, 743 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
74%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
63%, 746 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:06
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
67%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
55%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
58%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
69%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:07
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
62%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
59%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 3.2 м/с
58%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
75%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:09
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
76%, 748 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
69%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
64%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
85%, 751 мм рт. ст.
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