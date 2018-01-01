|
Вторник 26 января
Восход: 08:42 Закат: 17:28
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
78%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:40 Закат: 17:30
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.8 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 6.8 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:39 Закат: 17:31
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.7 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
80%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:37 Закат: 17:33
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
76%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:36 Закат: 17:35
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:35 Закат: 17:37
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 5.1 м/с
72%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
72%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
72%, 756 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:33 Закат: 17:39
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
73%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:31 Закат: 17:41
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:30 Закат: 17:42
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:28 Закат: 17:44
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
87%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 8.1 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 7.7 м/с
70%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
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