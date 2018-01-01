|
Вторник 26 января
Восход: 09:23 Закат: 18:26
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
93%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
94%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
84%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
78%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:22 Закат: 18:28
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
78%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
78%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
78%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:20 Закат: 18:30
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:19 Закат: 18:31
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
92%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
100%, 759 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:18 Закат: 18:33
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
97%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
100%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:16 Закат: 18:35
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:15 Закат: 18:36
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:38
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
100%, 762 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
100%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
92%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
100%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:40
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 3.9 м/с
92%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 4.1 м/с
82%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
69%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
90%, 773 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:11 Закат: 18:41
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
89%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
71%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
В, 3.7 м/с
65%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
94%, 770 мм рт. ст.
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