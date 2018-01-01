Прогноз погоды в городе Фурманово

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 23%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:23 Закат: 18:26
в 05:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
93%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
94%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
84%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
78%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 53%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:22 Закат: 18:28
в 05:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
78%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
78%, 767 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
78%, 766 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 79%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:20 Закат: 18:30
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 59%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:19 Закат: 18:31
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
92%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
100%, 759 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:18 Закат: 18:33
в 05:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.9 м/с
97%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
100%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:16 Закат: 18:35
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:15 Закат: 18:36
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:14 Закат: 18:38
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
100%, 762 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
100%, 762 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
92%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
100%, 762 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:12 Закат: 18:40
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.9 м/с
92%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.1 м/с
82%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
69%, 771 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
90%, 773 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:11 Закат: 18:41
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
89%, 772 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
71%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.7 м/с
65%, 771 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
94%, 770 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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