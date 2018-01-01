|
Вторник 26 января
Восход: 09:14 Закат: 18:37
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
81%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
72%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
51%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
69%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:13 Закат: 18:38
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
60%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
44%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
45%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
58%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:12 Закат: 18:40
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
59%, 762 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 6.1 м/с
58%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
В, 5.7 м/с
51%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
53%, 754 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:11 Закат: 18:41
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
55%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
С, 4.6 м/с
73%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:10 Закат: 18:43
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
37%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:08 Закат: 18:44
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.0 м/с
94%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
95%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
56%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:07 Закат: 18:46
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
88%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
81%, 765 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:47
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
82%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
57%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:05 Закат: 18:49
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
87%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
68%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
87%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:03 Закат: 18:50
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
88%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
63%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
94%, 763 мм рт. ст.
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