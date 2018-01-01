|
Вторник 26 января
Восход: 08:57 Закат: 17:35
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
76%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-27°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
72%, 764 мм рт. ст.
|
в 12:00
-20°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
76%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
85%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:55 Закат: 17:36
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.4 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.7 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.8 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:54 Закат: 17:38
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:52 Закат: 17:40
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:51 Закат: 17:42
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:49 Закат: 17:44
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 5.6 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 6.6 м/с
73%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
72%, 755 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:48 Закат: 17:46
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:46 Закат: 17:48
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:44 Закат: 17:50
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
91%, 754 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:43 Закат: 17:52
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
89%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
81%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
69%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.4 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
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