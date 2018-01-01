|
Вторник 26 января
Восход: 08:27 Закат: 18:10
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
46%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
31%, 677 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
36%, 679 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
39%, 679 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:26 Закат: 18:12
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
18%, 677 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
16%, 676 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.1 м/с
19%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
35%, 678 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:25 Закат: 18:13
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
20%, 677 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
15%, 676 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
29%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
32%, 678 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:24 Закат: 18:14
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
17%, 677 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
10%, 676 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
13%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
21%, 677 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:23 Закат: 18:16
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
24%, 671 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
21%, 668 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
8%, 670 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
11%, 668 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:22 Закат: 18:17
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
15%, 668 мм рт. ст.
|
в 06:00
7°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
11%, 672 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
38%, 675 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
50%, 676 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:18
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
55%, 673 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
45%, 671 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
48%, 675 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
52%, 678 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:20 Закат: 18:19
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
57%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
57%, 677 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
63%, 680 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
67%, 681 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:19 Закат: 18:21
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
55%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
51%, 676 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
39%, 679 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
50%, 679 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:18 Закат: 18:22
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
48%, 676 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
45%, 674 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
27%, 677 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
41%, 677 мм рт. ст.
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