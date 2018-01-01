Прогноз погоды в городе Иргиз

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:32 Закат: 17:42
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
98%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
98%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
91%, 770 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
97%, 770 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 61%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:31 Закат: 17:44
в 05:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
93%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
95%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
89%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
94%, 768 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 6%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:30 Закат: 17:46
в 05:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
96%, 767 мм рт. ст.
в 11:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
88%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.5 м/с
87%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
84%, 765 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 59%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:29 Закат: 17:47
в 05:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:27 Закат: 17:49
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:26 Закат: 17:50
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 8.3 м/с
86%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
в 23:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:25 Закат: 17:52
в 05:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.9 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.9 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.9 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
91%, 763 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:23 Закат: 17:54
в 05:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
86%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
90%, 762 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:22 Закат: 17:55
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
87%, 762 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
86%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:21 Закат: 17:57
в 05:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
90%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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