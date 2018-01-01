|
Вторник 26 января
Восход: 08:32 Закат: 17:42
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
98%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
98%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
91%, 770 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
97%, 770 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:31 Закат: 17:44
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
93%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
95%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
89%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
94%, 768 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:30 Закат: 17:46
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
96%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
88%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
87%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
84%, 765 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:29 Закат: 17:47
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:27 Закат: 17:49
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:26 Закат: 17:50
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 8.3 м/с
86%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:25 Закат: 17:52
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
91%, 763 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:23 Закат: 17:54
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
86%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
90%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:22 Закат: 17:55
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
87%, 762 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
86%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:21 Закат: 17:57
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
94%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
90%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
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