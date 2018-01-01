Прогноз погоды в городе Качиры

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 518 мин.
  • Вероятность осадков: 86%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:49 Закат: 17:27
в 00:00
-21°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
в 06:00
-24°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
68%, 766 мм рт. ст.
в 12:00
-21°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
69%, 766 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 79%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 521 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:48 Закат: 17:29
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.9 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 524 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:46 Закат: 17:31
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
84%, 765 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 528 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:45 Закат: 17:33
в 00:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.2 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.9 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 531 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 23%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:43 Закат: 17:35
в 00:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
75%, 765 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:41 Закат: 17:37
в 00:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.5 м/с
79%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
78%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.8 м/с
71%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:40 Закат: 17:38
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
76%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:38 Закат: 17:40
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:36 Закат: 17:42
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.2 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:35 Закат: 17:44
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.8 м/с
64%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?