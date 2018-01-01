|
Вторник 26 января
Восход: 08:49 Закат: 17:27
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
68%, 766 мм рт. ст.
|
в 12:00
-21°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
69%, 766 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:48 Закат: 17:29
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:46 Закат: 17:31
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
84%, 765 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:45 Закат: 17:33
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 7.2 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:43 Закат: 17:35
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
75%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:41 Закат: 17:37
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
79%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
78%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 5.8 м/с
71%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:40 Закат: 17:38
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
76%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:38 Закат: 17:40
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:36 Закат: 17:42
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:35 Закат: 17:44
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
64%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
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