|
Вторник 26 января
Восход: 08:45 Закат: 17:32
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:44 Закат: 17:34
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 6.1 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.1 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:42 Закат: 17:35
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:41 Закат: 17:37
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
74%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.8 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:39 Закат: 17:39
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:38 Закат: 17:41
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
72%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
68%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
69%, 755 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:36 Закат: 17:43
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
71%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
77%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:35 Закат: 17:44
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
77%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
73%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:33 Закат: 17:46
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:31 Закат: 17:48
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
82%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
76%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.7 м/с
69%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?