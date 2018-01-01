Прогноз погоды в городе Карагужиха

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 90%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:13 Закат: 17:08
в 00:00
-20°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 76%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
69%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Облачно: снег
Вероятность осадков 92%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
75%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 77%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
69%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
71%, 733 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 93%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 3.6 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:11 Закат: 17:10
в 00:00
-15°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 71%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
79%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно: снег
Вероятность осадков 83%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно: снег
Вероятность осадков 81%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 75%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
75%, 732 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 72%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:10 Закат: 17:11
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 65%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
87%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 63%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
90%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 64%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
84%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
76%, 733 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:09 Закат: 17:13
в 00:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
93%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
93%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
68%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
62%, 732 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:07 Закат: 17:15
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
86%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
86%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
52%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
60%, 729 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 32%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:06 Закат: 17:17
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
87%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
76%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
33%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
45%, 724 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:04 Закат: 17:18
в 00:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
68%, 724 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
66%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
35%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
56%, 728 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:03 Закат: 17:20
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
65%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
74%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
48%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
75%, 729 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 61%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 1.8 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:01 Закат: 17:22
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
90%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
90%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 100%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
90%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 59%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
78%, 728 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 51%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:00 Закат: 17:24
в 00:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
82%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
83%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
91%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
84%, 722 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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