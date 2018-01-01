|
Вторник 26 января
Восход: 08:13 Закат: 17:08
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
69%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
75%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
69%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
71%, 733 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:11 Закат: 17:10
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
79%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
75%, 732 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:10 Закат: 17:11
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
87%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
90%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
84%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
76%, 733 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:09 Закат: 17:13
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
93%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
93%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
68%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
62%, 732 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:07 Закат: 17:15
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
86%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
86%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
52%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
60%, 729 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:06 Закат: 17:17
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
87%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
76%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
33%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
45%, 724 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:18
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
68%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
66%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
35%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
56%, 728 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:20
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
65%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
74%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
48%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
75%, 729 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:22
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
90%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
90%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
90%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
78%, 728 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:00 Закат: 17:24
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
82%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
83%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
91%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
84%, 722 мм рт. ст.
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