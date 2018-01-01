|
Вторник 26 января
Восход: 09:30 Закат: 18:11
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:28 Закат: 18:13
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:27 Закат: 18:15
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:25 Закат: 18:17
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
84%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
86%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
81%, 753 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:24 Закат: 18:19
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
67%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
64%, 745 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:22 Закат: 18:20
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
65%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
69%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
70%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:21 Закат: 18:22
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
79%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
78%, 745 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:19 Закат: 18:24
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:17 Закат: 18:26
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
88%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:16 Закат: 18:28
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.4 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
74%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
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